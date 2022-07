Barcellona, le cifre dell’affare Lewandowski

Sono 60 e non 50 i milioni spesi dal Barcellona per Lewandowski. L’attaccante polacco inoltre guadagnerà 3 milioni in meno rispetto al Bayern

Secondo quanto riportato da El Pais, il Barcellona pagherà 60 milioni al Bayern Monaco per Lewandowski, invece dei 50 comunicati ufficialmente. L’accordo prevede una parte fissa di 45 milioni, 5 milioni di bonus in caso di qualificazione dei blaugrana alla prossima Champions League e altri 10 milioni solamente per il fatto che il polacco completi un’intera stagione al Barcellona.

Joan Laporta, sempre secondo il quotidiano spagnolo, ha accettato di pagare 60 milioni purchè fuori non si sappia, per alleviare l’effetto dell’acquisto sull’opinione pubblica. Allo stesso tempo, As ha riportato come lo stipendio del polacco sarà di 9 milioni, tre in meno rispetto a quanto prendeva al Bayern Monaco.