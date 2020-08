Clement Lenglet ha parlato di Romelu Lukaku: le dichiarazioni del difensore del Barcellona sul belga dell’Inter

Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona, ha speso belle parole nei confronti di Romelu Lukaku.

«Lukaku è un attaccante col quale è molto difficile difendere, per via della sua forza fisica e della sua grande stazza. Preferisco non stare troppo vicino al suo gioco, per evitare che possa girarsi».