Barcellona, Martial nel mirino: è sfida con il Tottenham

Il Barcellona avrebbe messo nel mirino Anthony Martial in vista del mercato di gennaio. Sul francese anche il Tottenham

Il Barcellona, che in estate ha avuto tantissimi problemi economici e non ha potuto affondare il colpo sul mercato, proverà a migliorare la rosa nella finestra di trattative invernale. Secondo quanto riportato da The Express, i blaugrana avrebbero messo nel mirino Anthony Martial del Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer non sta concedendo al francese lo spazio che chiede e così l’attaccante potrebbe andare via per un cifra vicina ai 40 milioni di euro. Sulle tracce di Martial, non solo il Barcellona ma anche il Tottenham.