Barcellona, Moriba e il primo gol: «Non ci credo, non lo dimenticherò mai»

Ilaix Moriba ha segnato il suo primo gol con il Barcellona contro l’Osasuna

Serata indimenticabile per Ilaix Moriba. Il talento classe 2003 del Barcellona ha infatti segnato contro l’Osasuna il suo primo gol con la maglia blaugrana e ai microfoni di Barca Tv non riesce a contenere la gioia.

«Voglio dedicarlo a tutta la mia famiglia. Soprattutto a mio padre che mi è stato vicino nel bene e nel male. Ma anche a mia madre che mi ha sempre sostenuto. Questo gol è il miglior premio per tutto il lavoro e gli sforzi che abbiamo fatto. Non lo dimenticherò mai. Lo porterò con me nella tomba. Mi piace che ci sia competizione in squadra. Non importa se se giovane o no. Se lo meriti giochi. I giocatori più esperti ci danno una mano, ci aiutano a crescere. Leo mi dice di provare ad attaccare l’area di rigore più spesso e questa volta l’ho fatto. Dedico il gol a tutta la mia famiglia e a La Masia che mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere».