Arthur fuori dal Camp Nou perché non si è sottoposto ai test anti Covid della UEFA: disavventura per il centrocampista del Barcellona

Disavventura per Arthur. Il centrocampista del Barcellona, prossimo al trasferimento alla Juventus, non ha potuto varcare i cancelli del Camp Nou in occasione del match di Champions League contro il Napoli.

Il motivo? Il brasiliano si è sottoposto ai test anti Coronavirus del Barcellona, ma non quelli imposti dalla UEFA.