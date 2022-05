Barcellona, occhi su Mané: l’attaccante vuole il Pallone d’oro in blaugrana

Il Barcellona pensa a Mané del Liverpool e lo stesso attaccante avrebbe espresso la sua voglia di trasferirsi in blaugrana

Le strade del Barcellona e di Sadio Mané potrebbero presto incontrarsi. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, infatti, l’attaccante del Liverpool, che ha il contratto in scadenza nel 2023, avrebbe espresso la sua intenzione di trasferirsi in blaugrana.

Il senegalese pensa che in Liga possa ambire per nuovi traguardi e soprattutto lottare per vincere il Pallone d’oro. Il Barcellona, dal canto suo, osserva interessato e monitora la situazione pronto ad affondare il colpo a fine stagione.