Barcellona, Pirlo favorito su Xavi per il dopo Koeman

Il Barcellona si guarda intorno in caso di esonero di Ronald Koeman. L’ex tecnico della Juventus Pirlo tra i favoriti

Come riferito da calciomercato.com, la gara con l’Atletico Madrid potrebbe essere decisiva per il futuro sulla panchina del Barcellona di Ronald Koeman. In caso di debacle, un esonero non sarebbe da escludere, con Andrea Pirlo come nome che convince maggiormente la dirigenza.

L’ex Juventus sarebbe favorito su Xavi per via della maggiore esperienza acquisita nella passata stagione. Unico intoppo il contratto che ancora lega l’ex regista ai bianconeri, ma la situazione potrebbe presto evolversi.