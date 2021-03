Barcellona, Pjanic: «Juventus? In Champions certi errori si pagano»

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha parlato dell’eliminazione della Juventus dalla Champions Champions. Le sue dichiarazioni

Dopo l’eliminazione in Champions del suo Barcellona, Miralem Pjanic ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando anche l’uscita della Juventus.

«Messi e Ronaldo? Sappiamo quello che hanno fatto negli ultimi anni, è incredibile. Ieri ho guardato la Juve e penso potessero fare di meglio. Mi dispiace per loro. In Champions gli errori si pagano caro, bisogna fare qualcosina in più che in campionato».