Barcellona, Puyol: «Inutile fischiare la squadra. Su Xavi allenatore...»

Carles Puyol, ex capitano del Barcellona, ha parlato del difficilissimo momento che sta passando il club catalano

Carles Puyol, ex capitano del Barcellona, ha parlato del difficilissimo momento che sta passando il club catalano.

BARCELLONA – «Al Barcellona si chiede sempre il massimo, nonostante dopo tanti anni di vittorie. Il miglior giocatore della storia ci ha appena lasciato e siamo in una fase di costruzione. Fischiare i giocatori è inutile. Questo non può succedere, bisogna remare tutti insieme. Potremo andare avanti solo se saremo uniti. Ronald (Koeman, ndr) sta costruendo una squadra. Non sono pessimista, c’è tempo per ribaltare la situazione. Al momento non siamo stati regolari, ma ho fiducia in questa squadra. Xavi allenatore? Ora l’allenatore è Koeman e quello che dobbiamo fare è sostenerlo. Xavi non ha mai nascosto di avere il desiderio di allenare il Barça e sono sicuro che un giorno arriverà la sua occasione e lo farà in modo spettacolare».