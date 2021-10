Ansu Fati non vuole lasciare il Barcellona. Il numero 10 spagnolo potrebbe presto rinnovare il contratto con i blaugrana

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, c’è ancora distanza per l’accordo per il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona. Ma il club blaugrana non è spaventato.

Il giocatore, infatti, ha già annunciato di voler restare e molto presto dovrebbe arrivare la tanto agognata fumata bianca.