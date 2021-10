Barcellona, rinnovo Dembele: la mossa che sorprende Juve e Inter

Il Barcellona avrebbe deciso di rinnovare il contratto di Ousmane Dembele, esterno offensivo seguito anche da Juve e Inter

Anche l’Inter di recente ha messo nel mirino Ousmane Dembele, soprattutto se il francese dovesse liberarsi a parametro zero dal Barcellona.

L’ex Borussia Dortmund, in Serie A seguito soprattutto dalla Juventus, potrebbe però rinnovare il contratto con la squadra blaugrana stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Il club catalano – scrive El Mundo Deportivo – avrebbe infatti iniziato la trattativa per il prolungamento di Dembele, attualmente in scadenza il prossimo giugno.