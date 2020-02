Barcellona, Setien: «Sarà dura, ma vogliamo la Champions» – VIDEO

Il tecnico del Barcellona Setien ha trattato il tema Champions League: «Sarà dura, ma vogliamo vincerla» – VIDEO

Mancano ormai pochi giorni alla sfida di Champions League tra Napoli e Barcellona, di scena allo stadio San Paolo e valevole per gli ottavi di finale. Il cammino europeo dei blaugrana è irto di insidie.

Lo sa bene l’allenatore Quique Setien, che in conferenza stampa ha voluto sottolineare l’importanza della competizione per una società blasonata come il Barça: «Sarà dura, ma vogliamo la Champions League».