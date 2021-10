Barcellona, summit con l’entourage di Ansu Fati: si discute il prolungamento

Il Barcellona vuole blindare Ansu Fati. Già avvenuto un primo incontro con l’entourage del giovane numero 10 blaugrana

Come riferito da Sport, il Barcellona ha già avuto un primo incontro con gli agenti di Ansu Fati per discutere del rinnovo del contratto, che attualmente andrà in scadenza nel giugno del 2024.

All’incontro erano presenti, oltre al presidente Laporta, anche altri delegati della società blaugrana. L’obiettivo comune, al momento, è quello di continuare insieme anche nel prossimo futuro.