Barcellona, tutto per tutto su Ferran Torres

Il Barcellona vuole portare Ferran Torres alla corte di Xavi. Il club blaugrana si muove per l’attaccante del Manchester City

Come riferisce il Mundo Deportivo, il Barcellona continua a lavorare per portare Ferran Torres alla corte di Xavi già a gennaio. L’ex Valencia è considerato un obiettivo primario per rinforzare la squadra.

Ieri, in occasione della cerimonia per il Pallone d’Oro, emissari del club hanno incontrato l’agente, gettando le basi del possibile affare.