Barcellona, Xavi: «Hi rifiutato i blaugrana. Messi dovrebbe avere un rinnovo automatico»

Xavi ha parlato della possibilità di allenare il Barcellona e del futuro di Messi

Xavi Hernández, ex giocatore del Barcellona e attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha rilasciato un’intervista a Icon dove ha parlato della possibilità avuta di allenatore la squadra blaugrana e del futuro di Leo Messi.

PANCHINA BLAUGRANA – «A gennaio ho detto al Barcellona che non era il momento giusto, ora non mi hanno contattato. Auguro il meglio a Setien, lo rispetto molto perché pratica il Cruyffismo, ma deve essere aiutato dai risultati. Per me sarebbe un privilegio allenare il Barcellona un giorno: ho in mente uno staff da sogno, con Jordi Cruyff, Carles Puyol e alcuni giocatori attuali. Vorrei costruire una squadra con persone valide che conoscono l’ambiente, persone di cui mi fido e che vedono il calcio allo stesso modo».

FUTURO MESSI – «Dovrebbe avere una clausola automatica per il rinnovo. Messi ha bisogno del Barcellona, così come il Barcellona ha bisogno di lui. Hanno il dovere di farlo felice, perché più Leo è felice, più arriveranno titoli. Spero di poterlo incontrare di nuovo a livello professionale. Avere il miglior giocatore della storia nella tua squadra significa aver l’asso vincente».