Barcellona, Xavi nome sempre più caldo per il post Koeman

L’avventura di Koeman al Barcellona sembra destinata a finire a breve. Sull’olandese l’ombra dell’ex centrocampista

I risultati non certo incoraggianti di questo inizio di stagione mettono in bilico la posizione di Ronald Koeman al Barcellona. Sul tecnico olandese, come riportato dal Mundo Deportivo, si fa sempre più grande l’ombra di Xavi.

L’ex centrocampista tornerebbe di corsa in blaugrana e, dalla sua, ha ben tre aspetti positivi da considerare: idolo della tifoseria, conosce alla perfezione l’ambiente e, non di meno, conosce alla perfezione il modo di giocare tipico di quelle parti.