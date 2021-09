Barcellona, Xavi può liberarsi gratis dall’Al-Sadd. Il motivo

Barcellona, rimane in bilico la posizione di Koeman sulla panchina blaugrana. Xavi è pronto a subentrare al tecnico olandese

Ronald Koeman sembra avere i giorni contati. Se il Barcellona non conquisterà tre punti contro il Levante, è molto probabile che la società blaugrana opti per un cambio in panchina e Xavi è il favorito numero uno per raccogliere l’eredità del tecnico olandese.

Secondo quanto riportato da AS, l’ex centrocampista si libererebbe quasi gratuitamente dall’Al-Sadd. Nel suo contratto (scadenza 2023) è presente una clausola che gli consentirebbe di lasciare il Qatar per una cifra irrisoria, ma solo qualora fosse il Barcellona la sua destinazione.