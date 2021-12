Inter, Barella multato: la società teme il peggio per la Champions

Barella multato dall’Inter per la reazione a Madrid, ma Inzaghi teme il peggio in vista degli ottavi di finale di Champions League

Dopo l’episodio in Champions League Barella è stato multato dalla società Il ragazzo, come aveva detto anche Inzaghi nel post partita, si era già scusato con squadra e società. Il problema ora è un altro, la squalifica che gli verrà inflitta.

I nerazzurri aspettano la sentenza da parte della UEFA, prevista per il 25 gennaio. Inzaghi teme di perdere il suo pilastro a centrocampo per due giornate, e il classe ’97 perderebbe sia per l’andata sia per il ritorno degli ottavi di finale.

