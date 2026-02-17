Bartesaghi Milan, leggera frenata per il rinnovo: svelata la strategia dei rossoneri per blindare il gioiello cresciuto nella propria Primavera

Mentre l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è interamente catalizzata dal rush finale di campionato, nelle stanze dei bottoni di Casa Milan si lavora sottotraccia per pianificare le mosse del futuro. La dirigenza del Diavolo, sempre attenta a bilanciare la competitività immediata con la sostenibilità a lungo termine, ha acceso i riflettori sulla gestione dei talenti cresciuti nel vivaio. Uno dei dossier più delicati riguarda Davide Bartesaghi: per il giovane difensore italiano, prodotto del settore giovanile, non sembrano però esserci accelerazioni improvvise all’orizzonte.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, le parti hanno optato per la via della prudenza e della pazienza. Il Milan e l’entourage del calciatore hanno concordato una tabella di marcia molto chiara: nessun incontro a breve termine per discutere il prolungamento contrattuale o l’eventuale adeguamento salariale. La priorità assoluta, in questa fase nevralgica della stagione, è lasciare che il ragazzo si concentri esclusivamente sulle prestazioni in campo, fornendo il massimo supporto alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, tecnico livornese che sta plasmando la fase difensiva con rigore tattico.

Il summit decisivo è stato calendarizzato solo dopo la primavera. Sarà quello il momento per una valutazione tecnica approfondita sul percorso di crescita di Bartesaghi e sul suo inserimento nelle rotazioni, tenendo conto anche della folta concorrenza nel reparto arretrato, rappresentata da profili come il belga Koni De Winter. Questa scelta di “congelare” la trattativa riflette fedelmente la linea dettata dalla proprietà RedBird Capital: premiare il merito e la continuità di rendimento piuttosto che le promesse. Bartesaghi resta un profilo di grande prospettiva per i Meneghini, ma la società vuole chiudere gli obiettivi stagionali e valutare le future mosse di mercato prima di blindare i propri giovani con nuovi impegni finanziari vincolanti.