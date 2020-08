Bartomeu contro De Laurentiis: «Le sue parole sono dannose»

Josep Maria Bartomeu ha risposto alle parole di Aurelio De Laurentiis in merito a Barcellona Napoli: le sue dichiarazioni

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha risposto duramente alle parole di Aurelio De Laurentiis, che non voleva disputare la partita di Champions League al Camp Nou per via dei numerosi casi di Coronavirus in Catalogna.

«Non condivido le sue parole, avrà avuto le sue ragioni ma è nostra responsabilità tornare alla normalità. Ed è logico che le squadre giochino nei propri stadi. I messaggi allarmistici come questi sono dannosi per tutti, decide la UEFA, che si occupa di far rispettare il protocollo. Sono d’accordo con la UEFA e anche con le finali a Lisbona. Sarebbe stato strano non giocare al Camp Nou, la situazione qui sta migliorando e i contagi stanno diminuendo. La situazione è normale».