Conti Juve, Fabrizio Bava: «Le plusvalenze valgono per tutti, la Figc non ha mai detto cosa fare. Un anno di Motta costa come tre di Allegri? Vi spiego...»

L’analisi di Fabrizio Bava, docente universitario di Bilancio e revisione, sui conti della Juve dopo questa stagione. I dettagli

Fabrizio Bava, docente universitario di Bilancio e revisione, ha scritto un libro intitolato «Come leggere i bilanci del calcio». Tifoso della Juventus, interviene sul Corriere della Sera sulla situazione attuale della società bianconera.

LA SEMESTRALE DELLA JUVE CONFERMA L’ISCRIZIONE DELLE PLUSVALENZE – (sorride) «Il famoso Douglas Luiz. Detto che per il nuovo fairplay finanziario che vale per tutte le squadre che faranno competizioni Uefa, ogni società deve dire se uno scambio è una permuta o meno, Deloitte non ha mai contestato questa scelta. Aggiungo una domanda: se la Consob dirà che è sbagliato, la Uefa darà ragione alla società di revisione o all’organo di vigilanza?».

HA RAGIONE LA CONSOB? – «Mi spiace, ma non ho la risposta giusta. Però ragiono: la permuta vale per due capannoni, che sono uguali, il principio dell’uno vale l’altro con i calciatori è un po’ discutibile. E, su questo, la disciplina IAS non entra nel merito».

LA PLUSVALENZA E L’AMMORTAMENTO – «Quello che perdo come plusvalenza lo recupero come ammortamento: dppodiché, so benissimo che la prima pesa tutta su un singolo anno, e il secondo viene spalmato negli anni».

LA REGOLA VALE PER TUTTI – «La Figc, nelle raccomandazioni contabili, non ha mai detto cosa si deve fare. E il tifoso dice: “Perché solo la Juve?”. Se c’è una regola, vale per tutti».

COSTO DEL PERSONALE IN CALO DI 18 MILIONI – «Molto positivo. Poi, bisogna stare attenti a tutti i numeri».

UN ANNO DI MOTTA – «Ho letto che un anno di Motta sarebbe costato come tre di Allegri, considerando i trasferimenti: ma in realtà, il dato che più è correlato alle vittorie è quello del monte ingaggi più alto, quello che la Juve sta invece riducendo da anni. Cioè, ha lasciato giocatori che prendevano sette milioni e ne ha presi altri che ne guadagnano 4,5»