Bayern Monaco, follia Olise contro il Viking: rosso pesante e Arsenal a rischio

L’esterno francese è stato espulso nel finale della sfida di Champions League contro il Viking FK: i bavaresi, avanti 3-2, hanno poi subito il pari al 90’

Serata amara per il Bayern Monaco nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Martedì 13 ottobre, i bavaresi sono stati fermati sul 3-3 dai norvegesi del Viking FK, in una partita resa ancora più complicata dall’espulsione di Michael Olise al 73’. Un episodio pesantissimo, arrivato nel momento in cui la squadra tedesca sembrava aver ribaltato una gara iniziata nel peggiore dei modi.

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Il Bayern Monaco, infatti, era andato sotto 2-0 nel primo tempo, ma nella ripresa era riuscito a completare la rimonta fino al 3-2. Proprio quando la partita sembrava indirizzata, il gesto impulsivo di Olise ha cambiato nuovamente l’inerzia del match.

Bayern Monaco, cosa è successo con Olise

Tutto nasce da un primo cartellino giallo mostrato a Olise per una trattenuta di maglia ai danni di Henrik Hegheim. Mentre l’arbitro gli stava notificando l’ammonizione, con diversi giocatori attorno, l’esterno francese ha perso la calma dopo una provocazione.

La reazione è stata immediata e ingenua: Olise ha lanciato il pallone in testa a Zlatko Tobič. L’arbitro ha visto chiaramente l’episodio e ha estratto subito il secondo giallo, seguito dal cartellino rosso. Tutto nel giro di meno di un minuto.

Bayern Monaco raggiunto nel finale dal Viking

L’espulsione ha lasciato il Bayern Monaco in dieci uomini nel finale, proprio quando la formazione tedesca stava difendendo il vantaggio. Il Viking FK ne ha approfittato e al 90’ ha trovato il gol del definitivo 3-3, costringendo i bavaresi a lasciare per strada due punti preziosi nella corsa verso gli ottavi di finale.

Olise salta l’Arsenal in Champions League

Per Michael Olise si tratta della prima squalifica in carriera. Una beffa doppia per il Bayern Monaco, perché il francese sarà costretto a saltare anche la prossima gara di Champions League contro l’Arsenal, in programma mercoledì prossimo.

Una sfida che somiglia già a una mini-finale nella League Phase e che i bavaresi dovranno affrontare senza uno dei loro uomini più talentuosi.