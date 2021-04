Bayern Monaco: Gnabry è risultato positivo al coronavirus, out con il PSG

Il Bayern Monaco ha comunicato che Serge Gnabry è risultato positivo al coronavirus e per questo motivo salterà la gara contro il PSG in programma domani sera

La sua esclusione era già stata preannunciata in conferenza stampa dal tecnico Hansi Flick, anche se in quel momento non si sapeva ancora l’esito del tampone a cui si era sottoposto il giocatore.