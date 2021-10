Bayern Monaco, tutto su Haaland se parte Lewandowski

Il Bayern Monaco pronto a dare l’assalto ad Erling Haaland in caso di cessione di Robert Lewandowski: le ultimissime

Come riferito dalla BILD, il Bayern Monaco non conosce ancora con certezza il futuro di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco, a dispetto delle voci di rinnovo, potrebbe andarsene a fine stagione.

A quel punto, il nome per rimpiazzarlo sarebbe solo uno: quello di Erling Haaland. Probabilmente, per il norvegese, sarà l’ultima stagione a Dortmund, ma forse non l’ultima in Germania.