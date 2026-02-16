Bayern Monaco in allarme, si ferma Neuer! C’è uno strappo: le condizioni del portiere tedesco. Assenza pesante per la corsa al titolo in Bundesliga

Allarme rosso in casa del Bayern Monaco. La capolista della Bundesliga perde il suo leader indiscusso in una fase nevralgica della stagione. Manuel Neuer, l’esperto estremo difensore tedesco, ha riportato un serio strappo muscolare al polpaccio sinistro che lo costringerà a un periodo di stop forzato. La notizia, confermata ufficialmente dalla società bavarese nella serata di ieri, rappresenta una tegola pesantissima per le ambizioni del club.

Il timing dell’infortunio è quanto mai sfortunato. Tra due settimane, infatti, è in calendario il big match contro il Borussia Dortmund: i Gialloneri, primi inseguitori in classifica e distanti sei lunghezze, cercheranno di riaprire i giochi per il titolo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport DE, i tempi di recupero per il capitano dei Roten sono stimati in almeno tre settimane. Questo verdetto medico sancisce con certezza la sua assenza nel “Klassiker”, costringendo lo staff tecnico a rivedere i piani difensivi e ad affidarsi al secondo portiere per la sfida più importante dell’anno.