Bayern Monaco, Lewandowski torna ad allenarsi: le sue condizioni

Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi senza pallone: l’attaccante polacco vuole accelerare il rientro in campo

Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio al ginocchio. Come recita il comunicato ufficiale del Bayern Monaco, l’attaccante polacco si è allenato oggi senza pallone ma solo con un po’ di corsa.

«Robert Lewandowski sta lavorando duramente per il suo ritorno in campo dopo l’infortunio al ginocchio. Il capocannoniere del Bayern ha completato la sua prima sessione di corsa nella neve di Monaco lunedì mattina. L’attaccante è tornato infortunato dai match con la Polonia e non sarà nuovamente disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League in casa del Paris Saint-Germain martedì».