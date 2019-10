Bayern Monaco, Rummenigge: «Non giochiamo con la testa giusta»

Rummenigge spara a zero sul Bayern Monaco nonostante la vittoria contro l’Olympiakos: le parole dell’amministratore delegato

L’amministratore delegato del Bayern Monaco Rummenigge non risparmia critiche alla squadra dopo la vittoria contro l’Olympiakos, macchiata dai due gol subiti.

«Stiamo giocando con troppa noncuranza. Non giochiamo con la testa giusta e questo finirà per essere un problema. Andando avanti così non credo che avremo grande successo in questa stagione. Vorrei ricordare che nelle ultime partite abbiamo perso punti importanti contro squadre di terza fascia».