Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Upamecano: i dettagli nel comunicato ufficiale e le prime parole dopo la firma

Bayern Monaco, è stato ufficializzato il rinnovo di Upamecano: il comunicato ufficiale e le sue parole dopo la firma

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Bayern Monaco ha ufficializzato il rinnovo fino al 2030 di Dayot Upamecano. Di seguito riportato il comunicato del club bavarese.

Dayot Upamecano ha firmato un nuovo contratto con il Bayern fino al 30 giugno 2030. Il francese ventisettene è all’Allianz Arena dalla stagione 2021/22, avendo vinto finora tre titoli di Bundesliga e tre Supercoppe nazionali

Jan-Christian Dreesen, CEO del FC Bayern: “Dayot Upamecano è maturato diventando un giocatore di alto livello per noi. Siamo felici che continuerà il suo percorso al Bayern, dimostrando ancora una volta il nostro status nel calcio internazionale. Il suo chiaro impegno personale è un messaggio forte per il nostro percorso sportivo e per la buona unione all’interno della squadra e del club.”

Max Eberl, membro del consiglio sportivo del FC Bayern: “Dayot Upamecano è un’altra figura centrale della nostra squadra con cui siamo riusciti a prolungare l’accordo. Una squadra ha bisogno di punti di riferimento, e noi l’abbiamo con Dayot. La domanda spesso non è chi firmi, ma chi fai crescere. Dayot è maturato diventando uno dei migliori giocatori internazionali qui al Bayern. Non vediamo l’ora di continuare il nostro viaggio insieme.”

Christoph Freund, direttore sportivo del FC Bayern: “Dayot Upamecano porta una combinazione davvero forte di velocità, fisicità alla nostra squadra. Il modo in cui gioca è perfetto per il nostro stile. E qui al Bayern è diventato un vero difensore e leader di livello mondiale. L’intero mix che porta è di enorme valore per la nostra squadra. Siamo felici che stia con noi.”

Dayot Upamecano: “Sono davvero felice di restare al Bayern e continuare a giocare in questa squadra. Abbiamo una grande squadra e un grande allenatore. Abbiamo grandi obiettivi insieme. Nella vita, è sempre una questione di mentalità. Do tutto per i miei compagni di squadra, in ogni allenamento, voglio mantenere la porta inviolata in ogni partita e vincere quanti più titoli possibile con il Bayern.”