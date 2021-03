Becali (agente di Mihaila e Man): «Krause è una persona straordinaria »

Giovanni Becali, agente di Mihaila e Man, ha rilasciato un’intervista a ParmaLive in cui ha parlato anche del presidente gialloblù Kyle Krause. Le sue parole

Giovanni Becali, agente di Mihaila e Man, ha rilasciato un’intervista a ParmaLive in cui ha parlato anche del presidente gialloblù Kyle Krause. Le sue parole.

KRAUSE – «Straordinario. Una persona straordinaria. Ritorna in Italia dopo tre generazioni e investe un sacco di soldi per migliorare una squadra di Serie A, con l’intenzione di lasciarla ai nipotini. Me l’ha detto a più riprese: ‘I miei nipotini saranno presidenti del Parma Calcio’. Penso che dal punto di vista economico il Parma non avrà più problemi, forse i problemi ce li avranno i dirigenti a stare al passo con le ambizioni del presidente. Credo che debba affidarsi a persone che conoscono il calcio italiano alla perfezione».