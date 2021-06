Thibaut Courtois risponde piccato alla domanda di un giornalista in conferenza stampa: ecco le parole del portiere del Belgio

Thibaut Courtois ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Belgio-Russia. Le sue parole.

«Incredibile che si parli già del fatto che siamo una squadra troppo vecchia secondo me abbiamo tutti l’età giusta per esprimere il meglio delle nostre qualità. Non credo che siamo troppo vecchi, anzi siamo una squadra con un buon mix e faremo di tutto per vincere, penso sia il momento giusto per noi per scrivere una bella storia all’Europeo ma dobbiamo pensare passo dopo passo».