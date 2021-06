Belgio, riecco Hazard: 90′ per la prima volta dopo un anno e mezzo

Il Belgio vola agli ottavi di Euro 2020 a punteggio pieno: vittoria contro la Finlandia per 0-2 con la rete di Romelu Lukaku a sugellare il successo. Colpisce la prestazione di Eden Hazard, da vero capitano.

Il fantasista del Real Madrid sembra ora rinato con la maglia del Belgio: per la prima volta dal 23 novembre 2019 Hazard gioca tutti e 90 minuti della gara. Ancelotti lo osserva.

📊| Eden Hazard completed his first full 90 minutes since the 23rd of November 2019. @HLNinEngeland

A long wait. 🇧🇪 #rmalive pic.twitter.com/Vj9NpeD5J3

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 21, 2021