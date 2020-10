Allo Stadio Vigorito, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Bologna si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Benevento Bologna 0-0 MOVIOLA

28′ Clamorosa chance per Barrow – Gran giocata di Barrow, che riceve tra le linee e si libera dell’avversario. A tu per tu con Montipò, poi, calcia ma trova la risposta del portiere del Benevento, bravo a restare in piedi

21′ Ritmi bassi – Poche occasioni da gol da entrambe le parti

17′ Infortunio Medel – Problema alla gamba sinistra, entra lo staff sanitario. Anche per lui sarà necessario il cambio

15′ Infortunio Moncini – L’attaccante chiede il cambio, dentro Lapadula

5′ Tiro pericoloso di Soriano – Botta da fuori del centrocampista con la sfera che termina di poco a lato

1′ Colpo di testa di Palacio – Barrow appoggia a Soriano, che va al cross per Palacio, colpo di testa dell’argentino con parata facile di Montipò

Fischio d’inizio – si gioca

Migliore in campo: al termine del primo tempo

Benevento Bologna 0-0: risultato e tabellino

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Caprari, Iago Falque; Moncini (15′ Lapadula). A disp: Manfredini, Gori, Del Pinto, Maggio, Tuia, Dabo, Improta, R. Insigne, Di Serio, Sau, Pastina. Allenatore: Filippo Inzaghi

BOLOGNA (4-2-3-1) – Skorupski; De Silvestri, Medel (19′ Danilo), Tomiyasu, Hickey; Medel, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. A disp. Da Costa, Ravaglia, Denswil, Orsolini, Dominguez, Santander, N. Sansone, Mbaye, Baldursson, Kingsley, Vignato. Allenatore: Mihajlovic

ARBITRO: Sozza