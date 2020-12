Benevento, contro l’ex De Zerbi per sfatare il tabù Sassuolo

Il Benevento deve sfatare il tabù Sassuolo, allenato da Roberto De Zerbi: allenatore rimasto nei cuori dei tifosi giallorossi

L’undicesima giornata di Serie A si aprirà venerdì 11 dicembre con l’anticipo delle 20.45 tra Sassuolo e Benevento. Al Mapei Stadium sarà la sfida tra Roberto De Zerbi, allenatore dei neroverdi, e il suo vecchio club giallorosso; squadra allenata nel 2017/2018. Una stagione sfortunata, culminata con la retrocessione in Serie B che però aveva mostrato tutte le qualità di un tecnico che adesso è considerato tra i migliori in Italia. L’addio tra il Benevento e De Zerbi non si è portato dietro strascichi, anzi la tifoseria, dopo aver accolto con un po’ di ostilità l’allenatore, ha ancora in mente il bel gioco espresso da quella squadra nonostante la retrocessione. E contro quello che può definirsi un amico, i giallorossi vorranno sfatare un tabù.

TABU SASSUOLO – Il Benevento, infatti, non ha mai trovato il successo contro il Sassuolo. Il primo confronto risale al 30 ottobre 2015, quando le due squadre militavano ancora in Serie C2. I neroverdi si imposero per 2-1 in casa dei sanniti, bissando il successo anche al ritorno per 2-0; partita molto particolare quella, dato che fu la “prima” della famiglia Vigorito alla guida del Benevento Calcio. Giallorossi ed emiliani si sono poi incontrati nuovamente direttamente in Serie A, con le due partite della stagione 2017/2018. Il 19 novembre 2017 fu ancora una volta il Sassuolo a vincere in trasferta, con la rete di Peluso nei minuti di recupero per il decisivo 2-1. L’unico punto del Benevento è arrivato nella sfida di ritorno di quel campionato con il pareggio per 2-2 conquistato al Mapei grazie alla doppietta di Diabate. La squadra di Inzaghi è in un momento di forma eccellente e arriva all’incontro con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite e vorrà quindi sfatare questo tabù.