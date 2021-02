Benevento, ds Foggia: «Sampdoria speciale. Eder? Ecco la verità»

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento ed ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato la sfida proprio con i blucerchiati

SAMPDORIA – «È una realtà che mi è rimasta dentro. Riuscimmo a ottenere la promozione in serie A grazie ai playoff dopo aver concluso il campionato al sesto posto: una cosa mai accaduta. Sarà una partita speciale, poi per noi è importantissima. Affronteremo una squadra forte che copre bene il campo. Non sarà semplice».

DEPAOLI – «Lo seguivamo da tempo. Ci sono stati degli sviluppi, ma nel momento in cui necessitavamo di intervenire in quel ruolo non ci abbiamo pensato due volte a tentare l’affondo».

EDER – «Lo conosco bene, abbiamo giocato insieme ai tempi della Sampdoria ma non c’è mai stata trattativa per portarlo a Benevento».

QUAGLIARELLA – «Gli vorrei dire di restare a casa. Oltre alle qualità che dimostra sul campo è un vero uomo, un ragazzo veramente spettacolare. Sono certo che continuerà questa stagione da grande, ma spero dopo domenica».