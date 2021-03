Benevento, i convocati di Inzaghi: due rientri importanti

Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Juventus: rientri importanti

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Juventus. Rientrano Depaoli e Iago Falque anche se la loro presenza potrebbe essere legata soltanto ad una aspetto di supporto morale per la squadra, approfittando della sosta per rientrare a pieno regime.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Tuia,Foulon, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne,Tello.

ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini, Iago Falque