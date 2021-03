Benevento, Vigorito: «Dopo un risultato come questo si riscoprono amicizie»

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Juventus. Queste le sue parole.

«Dopo un risultato come questo si riscoprono amicizie. Io sono felice, il calcio è un’emozione violenta e forte. Foggia è salito dalla panchina e sulle scale mi ha alzato in alto: gli è venuto un colpo alla schiena! Poi ci siamo sdraiati e abbiamo scoperto che è meraviglioso, perché questo sport ti fa dimenticare quello che magari è successo qualche giorno prima. Il 17 di questo mese ho compiuto 15 anni di presidenza e ho avuto tante manifestazioni d’affetto. Penso che i napoletani mi faranno tante feste: me lo hanno detto anche prima di partire. Io ho detto: “Torneremo da gladiatori, a volte però vincevamo anche i leoni”. Sono felice per tutta la tifoseria, meritava questa soddisfazione in un anno difficile».