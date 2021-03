Benevento, Viola: «Sono 3 punti importanti, non ci speravamo»

Viola, giocatore e capitano del Benevento, ha parlato dopo la vittoria contro la Juve allo Stadium. Le sue parole

Intervenuto a Sky Sport, Viola ha parlato dopo la vittoria del suo Benevento contro la Juve. Le parole.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

LA VITTORIA – «Sono 3 punti importanti, non ci speravamo neanche a noi. Era la partita della svolta, contava l’atteggiamento ed è arrivata la vittoria. Un campo difficile, siamo strafelici. La nostra è una squadra che ha umiltà ma se trova il coraggio è ostica e fa giocare male gli avversari. Sono 3 punti fondamentali arrivati in un campo importante. Ci darà una spinta per il prosieguo del campionato».

INZAGHI – «A fine primo tempo Inzaghi ci ha detto di continuare come stavamo facendo, soprattutto i primi 10 minuti del secondo tempo perché loro avrebbero fatto un’altra gara».