Napoli News
Formazioni ufficiali Benfica Napoli, le scelte da parte dei due allenatori per la partita di Champions League
E’ tempo di Champions League per la Napoli. I partenopei in casa del Benfica devono vincere per continuare a inseguire la qualificazione. Di seguito le formazioni ufficiali:
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Ivanovic; All. Mourinho.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund; All. Conte