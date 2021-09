Benzema: «Mbappé prima o poi giocherà al Real. Vorrei fosse già qui»

Karim Benzema parla così del connazionale Kylian Mbappè, finito nel mirino del Real Madrid per rinforzare la rosa

Prima o poi Kylian Mbappè si trasferirà al Real Madrid. Ne è convinto Karim Benzema, compagno di Nazionale e grande amico del talento francese, che ai microfoni di RTL ha dichiarato:

«È un calciatore che prima o poi giocherà per il Real Madrid. Andiamo molto d’accordo e vorrei che fosse già con me a Madrid. Non so cosa accadrà, ma sarebbe il benvenuto. È un giocatore che ha tutte le qualità per diventare uno di noi, lo spero».