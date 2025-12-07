Milan, i rossoneri non ci stanno: la proposta dei rossoneri per abbassare il prezzo dei biglietti del settore ospiti

Milan, i rossoneri sono pronti ad affrontare il tema caro biglietti ospiti e l’idea è quella di mettere una sorta di tetto da non superare

Negli ultimi tempi, il dibattito sul caro-biglietti ha assunto un ruolo centrale tra i sostenitori rossoneri, con la Curva Sud Milano particolarmente attiva nel denunciare una tendenza ormai diffusa in diversi stadi di Serie A. Il problema riguarda soprattutto i prezzi applicati ai settori ospiti, spesso ritenuti eccessivi e non coerenti con quelli riservati ai tifosi delle squadre considerate meno blasonate. Il caso più recente e simbolico è proprio quello che coinvolge il Milan, atteso domani sera sul campo del Torino in una sfida che ha acceso un nuovo capitolo della discussione.

Per i tifosi del Milan, il tagliando per il settore ospiti è stato fissato a 45 euro, una cifra ritenuta sproporzionata se confrontata con i prezzi applicati dal club granata per altre partite interne. Contro avversarie come Como e Cremonese, infatti, il costo del biglietto per lo stesso settore non superava i 25 euro. Una differenza che ha indignato una parte consistente della tifoseria rossonera e che ha spinto la società di Via Aldo Rossi a intervenire non solo pubblicamente, ma anche sul piano istituzionale.

Il Milan, consapevole del problema e deciso a tutelare i propri tifosi, ha scelto una linea d’azione precisa. Già a metà novembre, il club ha inviato una lettera ufficiale al presidente della Lega Serie A, Enzo Simonelli, chiedendo formalmente di inserire all’ordine del giorno dell’assemblea un punto fondamentale: la possibilità di introdurre un tetto massimo al prezzo dei biglietti destinati ai tifosi ospiti. Una proposta che mira a garantire un equilibrio tra le varie società e, soprattutto, un trattamento equo per chi segue la squadra in trasferta, spesso affrontando costi significativi tra spostamenti, pernottamenti e, appunto, biglietteria.

La richiesta del Milan è ora arrivata nelle sedi opportune. È stata infatti convocata per venerdì 12 dicembre l’assemblea della Lega Serie A, e tra i temi all’ordine del giorno spicca proprio la «Proposta AC Milan di introduzione di un tetto al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti». Il club rossonero, che storicamente vanta una delle tifoserie più presenti e fedeli d’Italia, si pone così come protagonista di un’iniziativa che potrebbe avere ripercussioni significative sull’intero sistema calcistico italiano.

Con questa azione, il Milan ribadisce il suo impegno verso i tifosi, confermandosi non solo una società attenta ai risultati sportivi, ma anche sensibile al tema dell’accessibilità degli stadi e del rispetto delle proprie comunità di supporto.