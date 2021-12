Biglietti Supercoppa italiana Inter Juve: sospesa la vendita. I dettagli

Biglietti sospesi per la finale di Supercoppa tra Inter e Juve a causa della riduzione della capienza degli stadi al 50%

La riduzione della capienza degli stadi al 50% apportata dal Governo nel nuovo decreto ha conseguenze anche sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Per la sfida del prossimo 12 gennaio che si disputerà allo stadio Meazza, infatti, è stata sospesa la vendita dei biglietti.

Come riportato da Calcio&Finanza, la motivazione è da ricondurre al fatto che sia necessario distribuire nuovamente i posti disponibili all’interno dello stadio per consentire il rispetto delle nuove normative. Nessun problema, invece, per chi ha già acquistato il tagliando per Inter-Juve.