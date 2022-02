ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Blessin Mr X: 5 pareggi in 5 partite col Genoa in Serie A. Altro punto conquistato dal tecnico rossoblu

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, diventa il secondo allenatore nell’era dei tre punti a vittoria a pareggiare tutte le sue prime cinque partite in assoluto in Serie A (dopo Sinisa Mihajlovic nel 2008).

Pareggio sicuramente positivo per il Grifone quello maturato in casa con l’Inter, anche se i liguri sono ancora in piena zona retrocessione.