Boga-Hojlund-Lookman: il miglior tridente stagionale dell’Atalanta (qualità allo stato puro)

Un nuovo tridente offensivo dell’Atalanta formato da Hojlund-Boga-Lookman si conferma assai impressionante

Se per Gasperini è stato un ritorno alle origini con un 3-4-3 utilizzato ai tempi del Genoa, dall’altra parte ha tirato fuori dal cilindro un nuovo tridente che ha fatto riportare l’Atalanta ad essere qualitativamente più performante: Boga a sinistra, Hojlund al centro, Lookman a destra.

L’8-2 sarà anche stato dettato da una Salernitana fortemente in difficoltà, ma l’attacco nerazzurro ha portato non solo certezze, ma ciò che questa squadra necessitava: un blocco in grado di far ritornare la Dea una macchina da goal, creando occasioni su occasioni.

Jeremie ha gli spazi che servono per fare slalom stile Alberto Tomba migliorando in concretezza e nel gioco di squadra, aiutando di conseguenza sia Lookman che Hojlund (già affermati) nella lettura tattica offensiva: compensando il trequartista tanto amato dal mister nel precedente 3-4-1-2, anche perché le ali tendono a tagliare in profondità inserendosi nel momento giusto quando il centravanti, anch’esso dinamico, tende a fare lui da costruttore.

Risultato del match a parte, è stato il miglior tridente offensivo che l’Atalanta abbia mai schierato in questa stagione: un gioco in linea su quello che necessità la Dea per avere risultati e andare a braccetto sulle idee offensive di Gasperini.