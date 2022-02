Bologna, Arnautovic a secco: dallo Spezia allo Spezia per ritrovare il gol

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arnautovic non segna dall’andata contro lo Spezia. Il Bologna vuole ritrovare il suo attaccante

Solo 6 gol in campionato per Marko Arnautovic in questa stagione. Un bottino troppo magro, per colui che era indiziato essere l’attaccante per far fare il salto di qualità al Bologna.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’austriaco non segna da 84 giorni. L’ultimo è arrivato contro lo Spezia, proprio l’avversario dei rossoblù in questo turno di campionato. Mihajlovic spera così di ritrovare il suo bomber.