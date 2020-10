Bologna, buone notizie: tornano in gruppo Paz e Calabresi

Sinisa Mihajlovic ritrova in gruppo due elementi importanti: tornano ad allenarsi con la squadra Paz e Calabresi (parzialmente)

Sinisa Mihajlovic riceve finalmente alcune buone notizie dopo gli stop di Medel e Dijks. Come riportato dal sito ufficiale del Bologna, tornano ad allenarsi in gruppo Paz e Calabresi.

Il difensore si allena parzialmente con la squadra, con alcune mancanze per i calciatori andati con le nazionali. Soltanto terapie invece per Gary Medel, Andrea Poli e Mitchell Dijks, ancora ai box per infortunio.