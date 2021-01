Bologna: De Silvestri torna in gruppo, ancora problemi per Medel

Il Bologna ritrova Lorenzo De Silvestri, che oggi si è allenato in gruppo, mentre continuano i problemi per Gary Medel. I dettagli

Il Bologna è tornato oggi al lavoro a Casteldebole in vista dell’impegno di campionato contro il Verona in programma sabato pomeriggio.

Adama Soumaoro, Nicola Sansone e Lorenzo De Silvestri hanno lavorato regolarmente con i compagni, Lukasz Skorupski si è allenato in parte con il gruppo e in parte in palestra. Seduta in palestra per Gary Medel, terapie per Ibrahima Mbaye e Federico Santander.