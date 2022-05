Bologna, deciso il futuro di Mihajlovic: ecco cosa succederà in estate

Il Bologna ha deciso il futuro di Sinisa Mihajlovic: ecco cosa succederà con il tecnico serbo al termine di questa stagione

Stando a quanto riferito da Repubblica, il Bologna non ha intenzione di cambiare guida tecnica in vista della prossima stagione. Sinisa Mihajlovic, infatti, dovrebbe rimanere ancora alla guida del club emiliano, a meno che non sia lui stesso a decidere di farsi da parte.

Per quanto riguarda il mercato, invece, non si prevedono particolari botti: due o tre cessioni di particolare peso per risistemare il bilancio e occasioni in entrata.