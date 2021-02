Il Bologna ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive grazie al 3-0 rifilato al Parma: la curiosa ricorrenza per la squadra di Sinisa Mihajlovic

Il Bologna ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive grazie al 3-0 rifilato al Parma. Un risultato che ha dato vita a una curiosa ricorrenza.

Come scrive Opta: «Il Bologna non segnava tre gol in una trasferta di Serie A da esattamente un anno: il 7 febbraio 2020 contro la Roma. Anniversario».