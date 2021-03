Bologna, Mihajlovic: «Abbiamo fatto schifo nel primo tempo»

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Crotone. Le sue parole.

PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto schifo nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo e ho detto loro che se avessimo segnato saremmo stati in grado di vincere. Sono stati bravi. Non possiamo avere tutti questi alti e bassi. In settimana ho puntato sull’atteggiamento. I ragazzi che sono entrati nel secondo tempo hanno fatto bene».

GIOVANI – «Ci vuole tempo e pazienza. Tutti siamo migliorabili ma ad un certo punto non ti puoi più migliorare. Molti dei miei ragazzi sono giovani e anno margini di miglioramento. Al momento non hanno continuità. Sono tutti bravi ragazzi e professionisti. Quando giocano bene è una meraviglia».

SANSONE – «Non ha giocato contro la Sampdoria ed è partito dalla panchina perché volevo confermare la stessa formazione. Ha avuto una flessione dopo le prime partite dall’infortunio ma oggi ha fatto la differenza. Davanti per me sono tutti i titolari. A volte sbaglio, oggi magari avrei dovuto mentre Barrow in panchina ma non avevo motivi per cambiarli».