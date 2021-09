Bologna, Mihajlovic ai saluti? Saputo pensa a De Rossi: i dettagli

Sinisa Mihajlovic potrebbe essere esonerato se il Bologna non cambierà marcia: ecco i nomi dei sostituti a cui punta Saputo

Il Bologna vive in un momento di difficoltà e la panchina di Sinisa Mihajlovic traballa. Secondo Tuttosport il presidente Saputo starebbe pensando o a Claudio Ranieri o all’esordiente De Rossi come possibili sostituti.

Il tecnico serbo ha altri due anni di contratto a 2 milioni a stagione e questo potrebbe essere un deterrente per la separazione, ma Saputo è in fermento anche dopo l’addio di Sabatini e Sinisa non è al riparo dal licenziamento in caso di altre sconfitte in arrivo.